Аналитики рассказали, куда россияне чаще всего летают этим летом

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Аналитики сервиса "Туту.ру" выяснили, что летом 2019 года самыми популярными внутренними направлениями у россиян стали Симферополь, Сочи и Анапа с вылетами из Москвы, а в зарубежном топе вперед вырвался Ереван, где динамика роста увеличилась почти на четверть, сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты сервиса путешествий проанализировали все купленные авиабилеты с датой отдыха с 1 июня до 1 сентября 2019 года. Полученные данные сравнивались с тем же периодом 2018 года.

"Самые востребованные внутренние авианаправления: Симферополь, Сочи, Анапа с вылетами из Москвы. Из десятки выбыл рейс Петербург - Сочи (он переместился с 10-й строчки на 11-ю). На 19% уменьшилась доля пассажиров из Москвы, которые проведут лето в Сочи (с 7,2% летом 2018 года до 5,8% летом 2019)", - прокомментировали ситуацию в "Туту.ру".

"Самым популярным зарубежным направлением лета стал Ереван с вылетом из Москвы. Доля тех, кто отдохнул этим летом в Ереване (или еще планирует отдохнуть до конца августа) выросла почти на четверть с 4,7% до 5,9%. При этом количество тех авиапассажиров, кто выбрал летний отдых в Грузии, сократилось почти в два раза", - отметили в компании.