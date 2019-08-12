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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Россия наращивает золотовалютные резервы

13:24, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроизводство золотых банковских слитков
Производство золотых банковских слитков
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия догоняет Саудовскую Аравию по размеру международных резервов, наращивая "подушку безопасности" из-за антироссийских санкций, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Агентство Блумберг в воскресенье написало, что золотовалютные резервы России в ближайшее время могут впервые за восемь лет превысить запасы Саудовской Аравии. Таким образом, Россия может выйти на четвертое место в мире по золотовалютным запасам, после Китая, Японии и Швейцарии.
Эксперт отметил, что после локального минимума 350,5 миллиарда долларов, достигнутого 17 апреля 2015 года, международные резервы России относительно стабильно росли и 2 августа 2019 года достигли 516,8 миллиарда долларов. Тогда как международные резервы Саудовской Аравии сократились с 0,7 триллиона долларов в апреле 2015 года до 0,5 триллиона долларов в июне 2019 года.
"Состав резервов РФ и Саудовской Аравии радикально отличаются: доля золота в резервах России составляет 18,1% по состоянию на конец 2018 года, в резервах Саудовской Аравии – всего 0,08% (данные на конец июня 2019 года). Такое отличие в инвестиционном поведении связано в первую очередь с санкциями – Россия сократила инвестиции в ценные бумаги США в пользу золота и других валют, в частности, юаня", - отметил Осадчий.
Золотые слитки
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При этом, по его словам, рост цены золота (с 1278,3 долларов за унцию на 1 января 2019 года до 1496,7 долларов на 12 августа 2019 года) способствовал росту международных резервов России. Активный рост международных резервов России – один из факторов, способствовавших повышению суверенного рейтинга агентством Fitch с уровня "BBB-" до "BBB". "Активный рост международных резервов России – ответ на антироссийские санкции. Россия наращивает "подушку безопасности", - резюмировал аналитик.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов.
Логотип агентства Fitch Ratings
10 августа, 00:49РИА Новости
Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
а в экономику РФ что-то вкладывать будут? ну или другие методы улучшения жизни своих граждан?
12 августа, 14:04
Ами Курита
1101005
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