Клип на песню Бориса Гребенщикова наградили на кинофестивале в Праге

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Клип "Темная как ночь. Анна Каренина 2019" на песню Бориса Гребенщикова был признан лучшим музыкальным видео на Фестивале независимого кино в Праге, . Клип "Темная как ночь. Анна Каренина 2019" на песню Бориса Гребенщикова был признан лучшим музыкальным видео на Фестивале независимого кино в Праге, сообщается на сайте смотра.

Режиссер клипа Радда Новикова прокомментировала награждение в своем Инстаграме: "На Фестивале независимого кино в Праге европейский зритель воспринял с восторгом нашу работу, и с художественной точки зрения, и с точки зрения драматургии".

В ролике Анна Каренина (Юлия Пересильд) не заканчивает жизнь самоубийством, как в романе Льва Толстого, а расправляется с мужем (Максим Суханов) и толкает Вронского (Матвей Лыков) под колеса поезда метро.