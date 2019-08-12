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РИА Новости

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять мин по территории республики

13:21, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк ДНР
ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские силовики выпустили десять мин по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики в понедельник, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в Народной милиции и представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что силовики обстреляли населенный пункт Октябрь, повреждения получили жилые дома и линии электропередач.
"Сегодня с 5.55 до 11.50 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по районам населенных пунктов Октябрь и Ленинское на юге республики. Всего за указанный период было выпущено десять мин калибром 82 и 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
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