В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять мин по территории республики

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские силовики выпустили десять мин по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики в понедельник, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в Народной милиции и представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что силовики обстреляли населенный пункт Октябрь, повреждения получили жилые дома и линии электропередач.

"Сегодня с 5.55 до 11.50 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по районам населенных пунктов Октябрь и Ленинское на юге республики. Всего за указанный период было выпущено десять мин калибром 82 и 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.