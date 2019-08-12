В ПФР объяснили, как учеба влияет на пенсию

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Пенсионном фонде (ПФР) разъяснили детали закона о страховых пенсиях, которые связаны с периодами обучения и повышения квалификации, сообщает " В Пенсионном фонде (ПФР) разъяснили детали закона о страховых пенсиях, которые связаны с периодами обучения и повышения квалификации, сообщает " Российская газета ".

Согласно закону, периоды учебы в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, а также на курсах повышения квалификации, подготовки кадров и переквалификации не засчитываются в страховой стаж.

Исключением могут послужить случаи, когда подготовка к профессиональной деятельности совмещалась с работой.

Факт трудоустройства подтвердит запись в трудовой книжке либо справка о зачислении в штат компании в период прохождения производственной практики или оформлении на работу в период обучения.

Кроме того, необходимо подтвердить факт получения в этот период зарплаты, с которой начислялись взносы на социальное страхование.