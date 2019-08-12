На Балтийском флоте почтили память погибших подводников подлодки "Курск"

КАЛИНИНГРАД, 12 авг - РИА Новости. Память погибших моряков атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск" почтили в понедельник на Балтийском флоте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Сегодня на Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные 19-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск". На кораблях и в частях были приспущены флаги, проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков", - сказал Мартов.

Он отметил, что в Калининграде погибших подводников вспоминали в филиале военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия". Воздать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования Балтфлота, а также родственники и друзья погибших подводников. Пятеро выпускников нынешнего филиала проходили службу на АПРК "Курск" и погибли при исполнении воинского долга.

В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров – выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана третьего ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.