Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T13:17Z
https://ria.ru/20190812/1557413287.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155612/76/1556127609_0:0:3262:1835_1036x0_80_0_0_9f6ab6d102b25bdf0933c300dcbba53a.jpg
РИА Новости

На Балтийском флоте почтили память погибших подводников подлодки "Курск"

13:17, 12 августа 2019
238
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на корабле на причале Североморска
Андреевский флаг на корабле на причале Североморска
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 12 авг - РИА Новости. Память погибших моряков атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск" почтили в понедельник на Балтийском флоте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Сегодня на Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные 19-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск". На кораблях и в частях были приспущены флаги, проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков", - сказал Мартов.
Болельщики ФК Зенит вывесили баннеры в память о погибших на подлодке Курск
10 августа, 19:30РСпорт
Болельщики "Зенита" почтили память погибших на подлодке "Курск"
Он отметил, что в Калининграде погибших подводников вспоминали в филиале военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия". Воздать дань мужеству погибших моряков пришли представители командования Балтфлота, а также родственники и друзья погибших подводников. Пятеро выпускников нынешнего филиала проходили службу на АПРК "Курск" и погибли при исполнении воинского долга.
В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров – выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море - капитана третьего ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.
Атомная подводная лодка "Курск" затонула 19 лет назад во время учений в Баренцевом море. На ее борту находились 118 членов экипажа, все они погибли.
АПЛ Курск на базе в Видяево
Вчера, 03:35РИА Новости
Гибель атомной подводной лодки "Курск"
410600
Обсудить 0
Годовщина гибели подлодки "Курск"Баренцево мореБалтийский флот ВМФ РоссииОбщество
Рекомендуем
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
РИА
Новости
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
Лента
новостей
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния