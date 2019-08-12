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РИА Новости

В Китае в действиях демонстрантов в Гонконге увидели проявление терроризма

13:11, 12 августа 2019
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© REUTERS / Tyrone SiuПротестующие в Гонконге, Китай. 11 августа 2019
Протестующие в Гонконге, Китай. 11 августа 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Протестующие в Гонконге, Китай. 11 августа 2019
ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости. В насильственных действиях демонстрантов в Гонконге уже начали проявляться первые "ростки терроризма", заявил в понедельник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан.
"Однако в последние дни демонстранты используют крайне опасные предметы для нападения на сотрудников полиции, что уже является серьезным насильственным преступлением, более того уже появляются ростки терроризма", - говорится в опубликованном заявлении чиновника в связи с очередными столкновениями, которые произошли в Гонконге между протестующими и полицейскими.
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Он назвал действия демонстрантов грубым попиранием общественного порядка, серьезной угрозой безопасности жизни гонконгцев, а также вызовом для стабильности и процветания Гонконга.
Ян Гуан решительно осудил действия демонстрантов, которые бросали в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью, что привело к пострадавшим среди правоохранителей.
В воскресенье около 40 человек пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией. Среди пострадавших - представители обеих сторон.
"Подобные насильственные преступления должны быть наказаны в соответствии с законом без всякого снисхождения", - подчеркнул чиновник. Он добавил, что уже более двух месяцев сотрудники гонконгской полиции честно исполняют свой долг, проявленная ими сдержанность во время беспорядков очевидна для всех.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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