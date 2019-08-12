В Китае в действиях демонстрантов в Гонконге увидели проявление терроризма

ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости. В насильственных действиях демонстрантов в Гонконге уже начали проявляться первые "ростки терроризма", заявил в понедельник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан.

"Однако в последние дни демонстранты используют крайне опасные предметы для нападения на сотрудников полиции, что уже является серьезным насильственным преступлением, более того уже появляются ростки терроризма", - говорится в опубликованном заявлении чиновника в связи с очередными столкновениями, которые произошли в Гонконге между протестующими и полицейскими.

Он назвал действия демонстрантов грубым попиранием общественного порядка, серьезной угрозой безопасности жизни гонконгцев, а также вызовом для стабильности и процветания Гонконга.

Ян Гуан решительно осудил действия демонстрантов, которые бросали в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью, что привело к пострадавшим среди правоохранителей.

В воскресенье около 40 человек пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией. Среди пострадавших - представители обеих сторон.

"Подобные насильственные преступления должны быть наказаны в соответствии с законом без всякого снисхождения", - подчеркнул чиновник. Он добавил, что уже более двух месяцев сотрудники гонконгской полиции честно исполняют свой долг, проявленная ими сдержанность во время беспорядков очевидна для всех.