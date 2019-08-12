Министр торговли Индии назвал Россию другом, который "лучше новых двух"

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Глава индийской делегации министр торговли и промышленности Пиюш Гоял во Владивостоке процитировал известную русскую пословицу о том, что старый друг лучше двух новых.

"Есть известная российская поговорка, что старый друг лучше новых двух. И если спросите любого жителя Индии, вам скажут, что Россия - наш лучший, доверительный друг", - сказал журналистам Пиюш Гоял после пленарной сессии в рамках визита индийской делегации во Владивосток.

Господин Гоял отметил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вознесли отношения между странами на очень высокий уровень.

"Отношения являются крепкими, и мы уверены в том, что благодаря этому мы сможем расширить наши экономические, дружеские, а также стратегические отношения. И с этой точки зрения Восточный экономический форум и встречи на ВЭФ играют невероятно важную роль. Мы надеемся, что благодаря этому форуму мы сможем продвигать наши торговые и инвестиционные отношения", - сказал журналистам Пиюш Гоял.

По его мнению, объем товарооборота между Россией и Индией к 2025 году необходимо довести с 11 миллиардов долларов до 30 миллиардов долларов США. По итогам прошлого года рост российско-индийской торговли составил 15%, доведя общий объем до почти 11 миллиардов долларов США.

Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. Организовать деловую миссию с участием индийского бизнеса и регионов поручил премьер-министр Нарендра Моди. Он приглашен в качестве главного гостя на ВЭФ.