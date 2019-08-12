В епархии рассказали о жалобах на игумена, грубо крестившего ребенка

C.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Прихожане ранее уже жаловались на грубость игумена Фотия (Нечепоренко), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Гатчинской епархии.
Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как игумен Фотий в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине Ленинградской области при крещении ребенка с силой окунает его в воду, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Запись вызвала широкий общественный резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей соцсетей. Игумена отстранили от служения за неподобающее поведение. Как сообщил РИА Новости источник в силовых органах, мать ребенка обратилась с заявлением в полицию.
"Ранее прихожане жаловались, что священник — грубый", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на него уже неофициально жаловались, когда он служил настоятелем храма Успения пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда в Волосовском районе Ленинградской области. Из-за жалоб он был переведен в гатчинский храм, но уже не настоятелем.
Вчера, 12:41Сказано в эфире - Радио SputnikРелигиовед об инциденте на крещении в Гатчине: это недопустимоТаинство крещения в Мариенбургской церкви обернулось скандалом. Игумен Фотий так провел обряд, что мать годовалого малыша бросилась его спасать. В эфире радио Sputnik религиовед, историк религий Юрий Табак высказал свой взгляд на ситуацию.