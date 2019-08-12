В епархии рассказали о жалобах на игумена, грубо крестившего ребенка

Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как игумен Фотий в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине Ленинградской области при крещении ребенка с силой окунает его в воду, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. Запись вызвала широкий общественный резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей соцсетей. Игумена отстранили от служения за неподобающее поведение. Как сообщил РИА Новости источник в силовых органах, мать ребенка обратилась с заявлением в полицию.