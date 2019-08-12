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РИА Новости

Жители сгоревших домов под Ачинском получат компенсацию от Минобороны

13:05, 12 августа 2019
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© REUTERS / Dmitry DubВзрыв на военном складе под Ачинском
Взрыв на военном складе под Ачинском
© REUTERS / Dmitry Dub
Взрыв на военном складе под Ачинском. Архивное фото
АЧИНСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), 12 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ выплатит компенсации жителям восьми домов, сгоревших в селе Каменка после взрывов на военном полигоне под Ачинском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Это восемь домов, сгоревшие дома. По предварительной договоренности с жителями пострадавшими, им будет выплачена компенсация за счет министерства обороны", - сказал Усс.
Он отметил, что объекты социального значения, пострадавшие при взрывах - ФАП, школа и детский сад, будут введены в строй 25 августа и за счет краевого бюджета.
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В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе ровно неделю назад, 5 августа, причем пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек.
Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером в пятницу прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод.
В результате взрывов, в общей сложности, один человек погиб, еще 32 получили ранения.
После ЧП министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил за две недели завершить ремонт в селах, пострадавших из-за взрывов на арсенале в Красноярском крае.
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