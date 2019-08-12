На Мальте растет число туристов из России

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. С января по май 2019 года Мальту посетили более 8,89 тысячи российских туристов, что на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Мальтийское управление по туризму со ссылкой на центральное статистическое бюро страны.

По данным ведомства, в период с января по май 2019 года Мальту посетили почти 930 тысяч туристов из восточноевропейских стран (не учитывая тех, кто приезжает на один день и пассажиров круизных лайнеров), что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Стоит отдельно отметить значительный рост турпотока на Мальту из России – за первые пять месяцев 2019 года страну посетили более 8,89 тысячи туристов, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Россияне также стали предпочитать более длительный отдых на Мальтийских островах. Продолжительность пребывания путешественников увеличилась на 33%", - отметили в управлении по туризму.