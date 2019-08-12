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РИА Новости

Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области

13:02, 12 августа 2019
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© Фото : Mike FreerСамолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent ВВС США
Самолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent ВВС США
© Фото : Mike Freer
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Самолет ВВС США провел наблюдательный полет у российских границ, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным портала, радиоразведчик RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 был замечен в воздушном пространстве Германии в 07:40 мск.
Позже, в 08:35, воздушное судно пролетело над Калининградской областью.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России.
Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы со стороны Минобороны.
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
30 июля, 20:00Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт пояснил, что за информацию собирают самолеты-разведчики у границ РоссииСамолеты НАТО провели разведку у границ Калининградской области. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ситуацию.
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