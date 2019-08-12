Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Самолет ВВС США провел наблюдательный полет у российских границ, сообщает мониторинговый ресурс Самолет ВВС США провел наблюдательный полет у российских границ, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

По данным портала, радиоразведчик RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 был замечен в воздушном пространстве Германии в 07:40 мск.

Позже, в 08:35, воздушное судно пролетело над Калининградской областью.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России.

Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.