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РИА Новости

Москалькова попросила Госдуму внести правки в закон "Об образовании"

12:55, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Госдуму с просьбой внести поправки в законопроект, предусматривающий изменения в законе "Об образовании", чтобы расширить перечень сотрудников образовательных учреждений, на которых не будет распространяться норма о необходимости диплома, говорится на сайте омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к председателю комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеславу Никонову с просьбой внести поправки в законопроект, предусматривающий изменения в законе "Об образовании". В обращении федеральный омбудсмен подчеркнула, что в целом поддерживает идею законопроекта, смягчающего норму закона об обязательном наличии диплома у сотрудников образовательных учреждений. В то же время Татьяна Москалькова считает, что изменения должны касаться более широкого круга лиц, задействованных в образовательной сфере", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
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"На угрозу увольнения из-за отсутствия диплома, обязательного в связи с указанной нормой федерального закона "Об образовании в РФ", уполномоченному жаловались не только воспитатели, но и иные педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность: инструкторы, методисты, библиотекари, вожатые, вынужденные в срочном порядке получать дополнительное образование, а фактически - приобретать за немалые для них деньги необходимые документы о соответствии квалификационным требованиям", — отметила Москалькова, чьи слова приводятся на сайте.
Омбудсмен призвала депутатов расширить перечень сотрудников, на которых не будет распространяться норма о необходимости среднего профессионального или высшего образования, и включить в него всех работников образовательных учреждений, подлежащих периодической аттестации и принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года. По мнению Москальковой, соответствующие поправки должны быть внесены ко второму чтению законопроекта.
В конце июля Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о допуске студентов к работе в школах до получения диплома о высшем образовании. Кроме того, законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
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