Москалькова попросила Госдуму внести правки в закон "Об образовании"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Госдуму с просьбой внести поправки в законопроект, предусматривающий изменения в законе "Об образовании", чтобы расширить перечень сотрудников образовательных учреждений, на которых не будет распространяться норма о необходимости диплома, говорится на сайте омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к председателю комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеславу Никонову с просьбой внести поправки в законопроект, предусматривающий изменения в законе "Об образовании". В обращении федеральный омбудсмен подчеркнула, что в целом поддерживает идею законопроекта, смягчающего норму закона об обязательном наличии диплома у сотрудников образовательных учреждений. В то же время Татьяна Москалькова считает, что изменения должны касаться более широкого круга лиц, задействованных в образовательной сфере", - говорится в сообщении.

"На угрозу увольнения из-за отсутствия диплома, обязательного в связи с указанной нормой федерального закона "Об образовании в РФ", уполномоченному жаловались не только воспитатели, но и иные педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность: инструкторы, методисты, библиотекари, вожатые, вынужденные в срочном порядке получать дополнительное образование, а фактически - приобретать за немалые для них деньги необходимые документы о соответствии квалификационным требованиям", — отметила Москалькова, чьи слова приводятся на сайте.

Омбудсмен призвала депутатов расширить перечень сотрудников, на которых не будет распространяться норма о необходимости среднего профессионального или высшего образования, и включить в него всех работников образовательных учреждений, подлежащих периодической аттестации и принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года. По мнению Москальковой, соответствующие поправки должны быть внесены ко второму чтению законопроекта.