В ЦВО рассказали о ситуации на арсенале под Ачинском

Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе

АЧИНСК (Красноярский край), 12 авг - РИА Новости. Ситуация на военном полигоне под Ачинском после серии взрывов стабилизируется, за прошедшую ночь и в течение дня не зафиксировано ни одного хлопка, сообщил журналистам командующий ЦВО Александр Лапин.

"В настоящее время осуществляется пролив всей технической территории военного склада... Продолжаются ремонтно-восстановительные работы... В настоящее время ситуация стабилизируется... Руковожу всеми необходимыми работами лично. За сегодняшнюю ночь ни одного хлопка не было, также по настоящее время ни одного хлопка не было", - сказал Лапин.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе ровно неделю назад, 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек.

Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером в пятницу прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод.