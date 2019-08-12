Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.

"Позицию прокуратуры можно понять: она обязана реагировать на признаки подвержения опасности жизни и здоровья ребенка, его эксплуатации, злоупотребления родительскими правами в ущерб интересов ребенка. Всё это по закону является основанием для лишения родительских прав, а также для административной и уголовной ответственности. Участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо, и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь", - приводит слова Кузнецовой её пресс-служба.

Супружеская пара пришла на не согласованный с властями митинг 27 июля, который завершился массовыми задержаниями, с годовалым сыном. При этом, по данным прокуратуры, у отца, имеющего временную регистрацию, нет права голоса на выборах в Мосгордуму.