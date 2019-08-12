Кузнецова попросила отозвать иск о лишении родительских прав из-за митинга

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супругов, пришедших на несогласованный митинг 27 июля с годовалым сыном.

Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном.

"Что касается конкретной ситуации с супружеской парой Проказовых, они озвучивали позицию, что не принимали участие в митинге и не подвергали своего ребенка опасности. Со своей стороны мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых. При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

Также детский омбудсмен отметила, что "нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись".

Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович сообщил РИА Новости, что обратился к прокурору города с просьбой отозвать иск о лишении супругов родительских прав, назвав опасным сигналом подобное юридическое вмешательство.

"Я обратился к прокурору города, чтобы прокуратура отозвала иск. Я считаю, что повод очень странный и опасный. Конечно, не нужно ходить на митинги с годовалым ребенком, но это не повод юридического вмешательства. Это опасный сигнал для наших правоохранительных органов", - сказал Бунимович.

Супружеская пара пришла на не согласованный с властями митинг 27 июля, который завершился массовыми задержаниями, с годовалым сыном. При этом, по данным прокуратуры, у отца, имеющего временную регистрацию, нет права голоса на выборах в Мосгордуму.