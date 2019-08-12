В Москве рассказали о третьем этапе тестирования электронного голосования

Прохожий у здания Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. На третьем этапе тестирования системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, москвичи будут решать вопросы развития своих районов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщал, что третье тестирование системы электронного голосования пройдёт 21 августа только для жителей тех округов, где будет проводиться эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму 8 сентября. В нем смогут принять участие жители столицы старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех экспериментальных избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

"Для проверки системы электронного голосования жителям Зеленограда (избирательный округ № 1) предложат выбрать, чего, по их мнению, не хватает в районах. Проголосовать можно за отдельную ветку скоростного трамвая с пересадкой на метро, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, велосипедные и роликовые дорожки, многоуровневые парковки, зоопарк и пешеходную зону в старой части города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что горожане, зарегистрированные по месту жительства в избирательном круге № 10, в ходе тестирования системы онлайн-голосования ответят на вопрос, каких круглосуточных сервисов не хватает в районах Северный, Лианозово и Бибирево. Среди вариантов — автосервисы, ветеринарные клиники, аптеки, магазины, салоны красоты, химчистки, а также рестораны, кинотеатры и развлекательные центры.

"А москвичи, зарегистрированные в избирательном округе № 30, для проверки системы ответят на вопрос, каких центров развития для детей и подростков не хватает в Центральном и Южном Чертанове. Отдать голос можно за фитнес-центры, музыкальные школы, секции для занятий хоккеем, фигурным катанием или спортивным ориентированием, кружки робототехники и программирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что для участия в тестировании системы онлайн-голосования, необходимо с 12 по 21 августа подать заявку на участие в электронных выборах. Горожанам, которые уже это сделали, повторно регистрироваться не нужно.

Ранее систему электронных выборов уже тестировали дважды: 11 июля студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета столицы, а 23 июля горожане решали, как следует поступить с бездомными животными в Москве. Второй этап тестирования прошел успешно, система работала без функциональных сбоев.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.