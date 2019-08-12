Росатом выбрал месторождение урана, которое сделает полностью "цифровым"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дыбрынское месторождение урана на Хиагдинском рудном поле Бурятии станет первым в России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АРМЗ Виктор Святецкий.

"У нас Дыбрынское месторождение в Бурятии станет первым, для которого мы создадим цифрового двойника, который будет сопровождать месторождение на всех этапах его жизненного цикла", - сказал Святецкий. Начало освоения этого месторождения намечено на 2020 год.

"Умный полигон" – это уникальная система, основанная на передовых IT-технологиях, а также научных разработках наших специалистов и ведущих профильных научных институтов страны. Те программные продукты, которые внедрили на производство, я говорю о трехмерном компьютерном моделировании, экологическом геомоделировании, "умных" касках, специальных датчиках, посылающих сигналы с тех или иных добычных объектов, уже доказали не только свою жизнеспособность в условиях вечной мерзлоты, но и эффективность", - отметил Святецкий.

По его словам, система сможет сама отслеживать производственные процессы, осуществлять мониторинг, контроль, предлагать решения возникших проблем. "А в перспективе управление будет полностью автоматизировано. По сути, сегодня наши специалисты трудятся над созданием целого "умного" производства, призванного повысить конкурентоспособность, а главное – сделать добычу безопасной для окружающей среды. Туда войдет и логистика, туда войдет и безопасность, туда войдет транспорт. То есть все процессы, они все будут завязаны на эту цифровую основу", - добавил собеседник агентства.

В нынешнем году уранодобывающие предприятие "Хиагда" (входит в АРМЗ) завершило опытную эксплуатацию первого в России "умного полигона" на Источном месторождении урана Хиагдинского рудного поля. Инновационная интеллектуальная технология управления разработкой месторождений урана создана специалистами АРМЗ совместно с учеными Северского технологического института НИЯУ "МИФИ". Реализация проекта позволяет повысить производительность труда и экономическую эффективность добычи урана экологически щадящим методом так называемого скважинного подземного выщелачивания. Отдельные элементы "умного" рудника уже работают и на добывающих полигонах другого предприятия АРМЗ "Далур" в Курганской области.