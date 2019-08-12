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РИА Новости

Новый владелец телеканала "Рустави 2" объявил о его продаже

12:35, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание телеканала "Рустави 2" в Тбилиси
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 12 авг — РИА Новости. Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Кибар Халваши заявил, что продает ее из-за долгов более чем в 24 миллиона долларов.
По его словам, он не может вывести компанию из глубокого финансового кризиса, а она находится на грани банкротства.
Бизнесмен отметил, что готов к переговорам с любым заинтересованным лицом, кроме Михаила Саакашвили. Известно, что Халваши поддерживает правящие власти.

"Я решил продать "Рустави 2" по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего", — сказал он.

Также бизнесмен обвинил бывшего гендиректора телекомпании Нику Гварамию в том, что тот начал "банкротить" телекомпанию сразу после того, как Халваши заявил о своих правах на нее.
Сообщается также, что долг "Рустави 2" составляет 70 миллионов лари (более 24 миллионов долларов), из них 27 миллионов (более девяти миллионов долларов) — перед государством.
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Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Халваши и его компании "Панорама". "Рустави 2" обращался в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ признал жалобы необоснованными.
Бывшему гендиректору телеканала Нике Гварамии предъявили обвинения по делу о злоупотреблении полномочиями и причинении телекомпании финансового ущерба. Вместо него назначили нового директора — им стал Паата Салия, адвокат Халваши.
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