Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T12:32Z
https://ria.ru/20190812/1557411429.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155717/76/1557177606_0:14:1119:643_1036x0_80_0_0_a7a0aa1cbacfbe29793048a2b41169d9.jpg
РИА Новости

Пик лесных пожаров в Сибири пройден, уверены экологи

12:32, 12 августа 2019
2861
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Обильные дожди, которые начались в Иркутской области и Красноярском крае, позволяют говорить о постепенном сокращении площади распространения лесных пожаров в Сибири, сообщил РИА Новости руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.
"Можно сказать, что пик пожаров пройден. В двух самых горящих регионах Приангарья и в северной части Байкальской природной территории сегодня-завтра станет заметно лучше. Там начались обильные дожди. В Якутии пока улучшения ситуации не ожидается", - сказал Ярошенко.
Тушение лесных пожаров
Вчера, 06:54РИА Новости
В Якутии рассказали о пожарах на труднодоступных территориях
Он добавил, что никакой силы дожди не гарантируют полного прекращения пожаров в лесах.
"Дожди дадут передышку, во время которой следует затушить те пожары, к которым раньше было не подобраться. Опасно думать, что дождь поможет справиться окончательно. В лесах, где много мертвой древесины и торфяные почвы, огонь может тлеть долго, и при благоприятных погодных условиях снова начнется пожар", - предупредил Ярошенко.
Эксперт напомнил, что в 2016 году в Иркутской области после выпадения осадков тушение было прекращено, а осенью леса снова загорелись.
По данным Авиалесоохраны, тушение лесных пожаров в Сибири продолжается на площади 273 тысячи гектаров. Кроме того, площадь лесных пожаров на удаленных территориях, где тушение не ведется, составляет 2,7 миллиона гектаров.
Военно-транспортный самолет Ан-26
Вчера, 09:46РИА Новости
Ан-26 вылетел для мониторинга лесных пожаров в Сибири
810000
Обсудить 0
Красноярский крайИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Лагерь Лесная сказка в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области
Дети возвращаются в Приангарье из лагеря под Рязанью из-за антисанитарии
РИА
Новости
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
В столице Эфиопии установят памятник Пушкину высотой более пяти метров
Константин Харисов
Водитель замглавы Хакасии назвал сообщения о конфликте с шефом "подставой"
Железная дорога
Жители Пермского края смогут назвать железнодорожные станции своими именами
Лента
новостей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Новокузнецке девочка, играя с зажигалкой, подожгла платье подруги
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Полиция начала проверку задержания девушки, которую ударили в живот
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Новый владелец телеканала "Рустави 2" объявил о его продаже
Председатель парламента Москвы Алексей Шапошников
Председатель Мосгордумы объяснил невозможность переноса выборов
Беспилотный катафалк на базе Lada
В России создали беспилотный Lada-катафалк
Паводок в Хабаровском крае
Уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров
Сотрудники правоохранительных органов на дороге при въезде в Ачинск
Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
Ребенок в больнице
Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Андреевский флаг над палубой патрульного корабля проекта 22160 Дмитрий Рогачев на Новороссийской военно-морской базе. 11 июня 2019
На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции иностранные двигатели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
22:00Генетики выяснили, как появились первые европейские свиньи
Лента новостейМолния