В Нигерии в результате столкновения двух автобусов погибли 20 человек

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли в результате лобового столкновения двух автобусов в нигерийском штате Баучи, сообщает издание Daily Trust со ссылкой на местную полицию.

Согласно газете, инцидент произошел в пятницу ночью на автомагистрали Баучи-Майдугури. Один из автобусов направлялся из города Потискум в Баучи и перевозил коз. Другой 18-местный пассажирский автобус двигался из Баучи.

"Произошло лобовое столкновение, которое моментально привело к возгоранию, в результате 20 человек обгорели до неузнаваемости", - заявил представитель полиции Камал Датти Абубакар.

Кроме того, отмечается, что не менее 80 животных погибли во время инцидента.