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РИА Новости

В Нигерии в результате столкновения двух автобусов погибли 20 человек

12:24, 12 августа 2019
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© AFP 2019 / Aminu AbubakarМашина скорой помощи в Нигерии
Машина скорой помощи в Нигерии
© AFP 2019 / Aminu Abubakar
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли в результате лобового столкновения двух автобусов в нигерийском штате Баучи, сообщает издание Daily Trust со ссылкой на местную полицию.
Согласно газете, инцидент произошел в пятницу ночью на автомагистрали Баучи-Майдугури. Один из автобусов направлялся из города Потискум в Баучи и перевозил коз. Другой 18-местный пассажирский автобус двигался из Баучи.
"Произошло лобовое столкновение, которое моментально привело к возгоранию, в результате 20 человек обгорели до неузнаваемости", - заявил представитель полиции Камал Датти Абубакар.
Кроме того, отмечается, что не менее 80 животных погибли во время инцидента.
По данным издания, причиной аварии стала разбитая дорога.
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