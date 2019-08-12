Шойгу прибыл в войска ЦВО, где проверит объекты Минобороны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа, где проверит ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК уральского региона, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа. В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверит ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК уральского региона", - сказала Марковская.