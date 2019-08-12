В пострадавшей от взрывов Каменке продлят режим ЧС до утра вторника

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе

АЧИНСК (Красноярский край), 12 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации продлится до вторника в селе Каменка, пострадавшей от взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Мы приняли решение не снимать режим ЧС до завтрашнего утра", - сказал губернатор.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе ровно неделю назад, 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек.

Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером в пятницу прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.