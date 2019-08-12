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РИА Новости

В пострадавшей от взрывов Каменке продлят режим ЧС до утра вторника

12:23, 12 августа 2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСпециалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
© РИА Новости / РИА Новости
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АЧИНСК (Красноярский край), 12 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации продлится до вторника в селе Каменка, пострадавшей от взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Мы приняли решение не снимать режим ЧС до завтрашнего утра", - сказал губернатор.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе ровно неделю назад, 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек.
Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером в пятницу прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
В результате взрывов в общей сложности один человек погиб, еще 32 получили ранения.
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