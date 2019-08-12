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РИА Новости

Опрос показал, какое событие 1989 года россияне считают самым важным

12:19, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей СоломоновКолонна военной техники покидает город Кандагар
Колонна военной техники покидает город Кандагар
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Колонна военной техники покидает город Кандагар. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более половины россиян (56%) считают самым важным событием 1989 года завершение вывода советских войск из Афганистана, вторым по значимости событием стало падение Берлинской стены, открытие границы между ФРГ и ГДР (24%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
По данным опроса, более половины россиян (56%) считают самым важным событием 1989 года завершение вывода советских войск из Афганистана, что на 23% выше показателей 2014 года. Вторым по значимости событием стало падение Берлинской стены, открытие границы между ФРГ и ГДР (24%), третьим - забастовки шахтеров (19%).
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Помимо этого, как указано в опросе, россияне называли важными событиями повышение пенсий (18%), конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха (15%), первую встречу экс-президента СССР Михаила Горбачева и американского президента Джорджа Буша-старшего (11%), вспышки заболевания СПИДом в разных городах страны (10%), железнодорожную катастрофу в Башкирии (9%), смерть академика Андрея Сахарова и выборы на Съезд народных депутатов СССР (по 8% соответственно).
Опрос проводился 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке 1605 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. опрос проводился на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1,6 тысячи человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
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