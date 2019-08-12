Опрос показал, какое событие 1989 года россияне считают самым важным

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более половины россиян (56%) считают самым важным событием 1989 года завершение вывода советских войск из Афганистана, вторым по значимости событием стало падение Берлинской стены, открытие границы между ФРГ и ГДР (24%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
По данным опроса, более половины россиян (56%) считают самым важным событием 1989 года завершение вывода советских войск из Афганистана, что на 23% выше показателей 2014 года. Вторым по значимости событием стало падение Берлинской стены, открытие границы между ФРГ и ГДР (24%), третьим - забастовки шахтеров (19%).
8 августа, 10:05Сказано в эфире - Радио SputnikГермании не было бы… В бундестаге напомнили о роли русских в истории немцевВ бундестаге напомнили, за что немцы должны благодарить русских. И этот список можно было бы продолжить, считает политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
Помимо этого, как указано в опросе, россияне называли важными событиями повышение пенсий (18%), конфликт между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха (15%), первую встречу экс-президента СССР Михаила Горбачева и американского президента Джорджа Буша-старшего (11%), вспышки заболевания СПИДом в разных городах страны (10%), железнодорожную катастрофу в Башкирии (9%), смерть академика Андрея Сахарова и выборы на Съезд народных депутатов СССР (по 8% соответственно).
Опрос проводился 18-24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке 1605 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. опрос проводился на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1,6 тысячи человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.