Опрос показал, какое событие 1989 года россияне считают самым важным

Германии не было бы… В бундестаге напомнили о роли русских в истории немцев В бундестаге напомнили, за что немцы должны благодарить русских. И этот список можно было бы продолжить, считает политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.