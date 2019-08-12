Сотрудница сайта для взрослых во Франции помогла полиции задержать педофила

ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Сотрудница сайта для взрослых обратилась во французскую полицию после того, как постоянный клиент порно-чата показал ей фотографии сексуального характера с участием ребенка, в результате правоохранители задержали насильника.

По информации радиостанции France Bleu, сотрудница порносайта пришла в комиссариат полиции города Витри-сюр-Сен (департамент Валь-де-Марн) в пригороде Парижа в пятницу, 9 августа. Женщина рассказала, что постоянный клиент, с кем она вела видео-общение, показал ей фотографии порнографического содержания, на которых была запечатлена девочка, едва ли достигшая совершеннолетия.

"Информации (о мужчине) было не так много: адрес в Skype, его имя и город проживания - в прошлый раз мужчина рассказал, что живет в Ньоре", - передает радиостанция.

Ньор является административным центром департамента Де-Севр на западе страны, и работа по поиску насильника потребовала координации между полицейскими двух департаментов.

Имея весьма скудные сведения о мужчине стражи порядка все равно смогли найти его. Нарушитель сам явился в комиссариат после того, как по просьбе правоохранителей его знакомый рассказал ему, что его разыскивает полиция.

"Мужчина давал показания и признал все факты: сексуальное надругательство над дочерью - несовершеннолетней до 15 лет, а также хранение фотографий и видео педопорнографического характера", - отмечает радиостанция.