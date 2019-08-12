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РИА Новости

Сотрудница сайта для взрослых во Франции помогла полиции задержать педофила

12:18, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции во Франции
Автомобиль полиции во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Автомобиль полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Сотрудница сайта для взрослых обратилась во французскую полицию после того, как постоянный клиент порно-чата показал ей фотографии сексуального характера с участием ребенка, в результате правоохранители задержали насильника.
По информации радиостанции France Bleu, сотрудница порносайта пришла в комиссариат полиции города Витри-сюр-Сен (департамент Валь-де-Марн) в пригороде Парижа в пятницу, 9 августа. Женщина рассказала, что постоянный клиент, с кем она вела видео-общение, показал ей фотографии порнографического содержания, на которых была запечатлена девочка, едва ли достигшая совершеннолетия.
"Информации (о мужчине) было не так много: адрес в Skype, его имя и город проживания - в прошлый раз мужчина рассказал, что живет в Ньоре", - передает радиостанция.
Ньор является административным центром департамента Де-Севр на западе страны, и работа по поиску насильника потребовала координации между полицейскими двух департаментов.
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Имея весьма скудные сведения о мужчине стражи порядка все равно смогли найти его. Нарушитель сам явился в комиссариат после того, как по просьбе правоохранителей его знакомый рассказал ему, что его разыскивает полиция.
"Мужчина давал показания и признал все факты: сексуальное надругательство над дочерью - несовершеннолетней до 15 лет, а также хранение фотографий и видео педопорнографического характера", - отмечает радиостанция.
В настоящее время мужчина находится за решеткой, а его дочь осталась проживать с матерью, супругой насильника.
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