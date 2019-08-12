Число погибших при обрушении здания на Пхукете выросло до трех человек

БАНГКОК, 12 авг – РИА Новости. Количество погибших при обрушении трехэтажного строящегося здания на острове Пхукет в Таиланде выросло до 3 человек, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Thaiger, базирующийся на Пхукете.
Ранее в понедельник СМИ сообщали о том, что в аварии, произошедшей в воскресенье днем на стройплощадке жилого комплекса VIP Mercury Condominium, погиб один человек и более 10 получили ранения различной степени тяжести.
В воскресенье сообщалось о восьми раненых и двух пропавших без вести.
Днем в понедельник стало известно, что при обрушении здания погибли трое рабочих и восемь получили травмы, сообщает портал. По информации Thaiger, после оказания первой помощи восьми пострадавшим, найденных на стройплощадке сразу после аварии, и отправки их в больницу, в течение дня в воскресенье, ночью и утром в понедельник спасатели извлекли из-под завалов еще трех человек, в том числе двоих, которые ранее считались пропавшими. Смерть двух человек была констатирована на месте, еще одного рабочего, найденного под завалами в понедельник утром, немедленно доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось, сообщает портал.
Все трое погибших – гастарбайтеры, граждане Мьянмы, говорится в сообщении.
В трехэтажном здании на территории уже построенного жилого комплекса VIP Mercury Condominium, которое возводилось ускоренными темпами, должна была располагаться администрация комплекса и офис продаж нового жилищного проекта, строительство которого начинается на соседнем участке. В воскресенье у строящегося трехэтажного здания обрушились часть железобетонной конструкции второго этажа и строительные леса.