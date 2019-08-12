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РИА Новости

Жители Каменки сравнили взрывы на военном арсенале с бомбежкой

12:09, 12 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети "ВКонтакте"Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети "ВКонтакте"
МАЛИНОВКА (Красноярский край), 12 авг — РИА Новости. Жители села Каменка в Красноярском крае, где на прошлой неделе произошла серия взрывов, рассказали о своей реакции на случившееся.
Так, по словам местного жителя Анатолия Усиченко, от взрывов на военном арсенале еще какое-то время "свистело в ушах".

"Ой, не дай бог! Было страшно… К двери прижало волной, как примагнитили. Потом зашел в дом, документы схватил и в кусты, потом по кустам дошел до Красной дороги, сел под ель. Смотрю... снаряды бьют, бегу по дороге, смотрю — дом сгоревший и погреб, я туда — нырк! — и спасся до утра", — сказал мужчина.

Он добавил, что во время второй эвакуации они с соседом дошли до Ачинска, там на вокзале их посадили в специальный автобус и отвезли в пункт временного размещения (ПВР).
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Как рассказала его односельчанка Любовь Матвеева, во второй раз было еще страшнее.

"Дождина такой, громыхнуло, аж дом затрясся! Я выбежала из подъезда, как громыхнуло, я по-пластунски по воде, очки все в траве, в грязи, на горку (забралась. — Прим. ред.). Меня военные подобрали. У меня дед на костылях, спасибо, и его военные спустили с пятого этажа и на своей военной машине сюда (в ПВР. — Прим. ред.) привезли", — описала она происходящее.

По ее словам, снаряды разлетались на высоту пятого этажа, один из них пробил дыру в стене между ее квартирой и соседской.

"Теперь у нас одна большая квартира", — усмехнулась женщина.

Проход на территорию Каменки все еще закрыт до полного разминирования разлетевшихся боеприпасов. На месте ЧП работают саперы.
Кроме того, жителям нельзя заходить в леса, попавшие в зону ЧП, в районе Каменки, деревни Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский Рудник и села Заворки.
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ЧП на арсенале

Пятого августа на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы артиллерийских снарядов.
В результате один человек погиб, 13 пострадали.
В районе ввели режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек. На тушение ушло около суток, 6 августа пожар ликвидировали, и жители стали возвращаться в свои дома.
Однако вечером 9 августа на военном складе в Каменке начался новый пожар. Была объявлена повторная эвакуация. Ранения получили 18 человек, семь из них госпитализировали.
По данным Минобороны, причиной взрыва стал удар молнии в стеллаж с боеприпасами.
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