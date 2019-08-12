Полицейского из Сочи объявили в федеральный розыск по подозрению во взятке

СОЧИ, 12 авг - РИА Новости. Заместитель начальника отдела уголовного розыска УВД по Сочи, подозреваемый в получении взятки, скрывается от следствия и объявлен в федеральный розыск, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что полиция Лазаревского района Сочи расследовала уголовное дело о незаконной охоте в особо охраняемой природной территории. В ходе расследования у местного жителя дома прошел обыск, был обнаружен алкоголь. По версии следствия, выяснилось, что 43-летний замначальника отдела уголовного розыска УВД по Сочи сообщил мужчине, что может за взятку не привлекать его к ответственности за незаконное производство и оборот алкоголя. В качестве посредника для передачи денег он назвал адвоката. Мужчина согласился и передал ему 100 тысяч рублей. Остальную сумму полицейский требовал передать через посредника. Мужчина сообщил в полицию о взятке. Полицейский тем временем попросил знакомого адвоката стать посредником для передачи оставшейся суммы взятки.

"Адвокат на предложение полицейского согласился. 13 июля 2019 года посредник (встретился - ред.) с заявителем и получил от последнего деньги в сумме 200 тысяч рублей, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, и адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.