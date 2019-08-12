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РИА Новости

Автобусный парк в Митино перепрофилируют в электробусный

12:00, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры выходят из электробуса, следующего по маршруту № 73 в Москве
Пассажиры выходят из электробуса, следующего по маршруту № 73 в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажиры выходят из электробуса, следующего по маршруту № 73 в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Автобусный парк в Митино по просьбам москвичей перепрофилируют в электробусный, строительство парка на 250 машин планируют закончить в 2020-2021 годах, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Запланированный в Митино автобусный парк на 250 машин перепрофилируют в парк с электробусами. Решение принято по просьбам местных жителей. Срок окончания строительства электробусного парка: 2020 - середина 2021 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что жители Митино собрали в защиту экологии большое количество подписей – более 1500.
"Мнение москвичей полностью совпадает с нашей позицией по постепенному внедрению в городе экологически чистого транспорта, поэтому мы приняли решение перепрофилировать автобусный парк в парк электробусов. Это самый современный и комфортный транспорт, которым будут активно пользоваться жители Митина", – цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова.
В пресс-службе также отметили, что в настоящее время ведутся подготовительные работы, предварительно проработаны вопросы обеспечения транспорта электроэнергией, потребности в зарядных устройствах, маршрутной сети и мест зарядки. Парк будет построен в 8-ом микрорайоне Митино.
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"Мы приветствуем решение департамента транспорта Москвы – это большое событие для Митино. Сегодня тысячи митинцев, которые переживали за экологию района, за наш ландшафтный парк, за то, чем будут дышать их дети, могут вздохнуть спокойно. Благодаря парку электробусов будет не только сохранена экология, но и одновременно улучшена транспортная доступность района", – цитируют в пресс-службе руководителя инициативной группы #ЗаЧистоеМитино Сабину Цветкову.
Московский электробус вмещает 85 пассажиров, в нём от 30 мест для сидения. Благодаря низкому уровню пола, наличию пандуса и накопительной площадки пользоваться электробусами удобно всем, включая маломобильных пассажиров.
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МитиноМаксим ЛиксутовМоскваОбщество
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