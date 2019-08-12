Прокуратура проверит жалобу на отсутствие льготных лекарств под Саратовом

САРАТОВ, 12 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проведет проверку после жалобы жительницы города Балаково Саратовской области, которая с мая не может получить льготный препарат для больного ребенка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе прокуратуры области.

Ранее жительница Балаково Анастасия Ламзова написала в соцсети "ВКонтакте" , что с мая не может получить для пятилетнего сына льготный противосудорожный препарат "Этосуксимид" ("Суксилеп"), который, как оказалось, не был закуплен региональным минздравом. Ламзова приложила ответ из областного минздрава, в котором сообщается, что ведомство неоднократно запрашивало у поставщиков "Этосуксимида" коммерческие предложения, но ответы не получило. Глава Балаково Роман Ирисов заявил, что после жалобы женщины обратится в прокуратуру.

"Прокуратура проведет проверку по сообщению о нарушении права несовершеннолетнего пациента на льготное лекарственное обеспечение", - заявили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ситуация с льготным лекарственным обеспечением в регионе оказалась в центре внимания после заявления президента Владимира Путина в ходе прямой линии 20 июня, что проверка в Саратовской области выявила склады с лекарствами, которые не поступают к потребителям. По словам Путина, во многих регионах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке, нет хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. В прокуратуре области заявляли, что проблема выявлена ведомством в 2018 году.