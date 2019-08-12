Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T12:00Z
https://ria.ru/20190812/1557410326.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_32e67ec18b5e9d1ae36cf97430d71042.jpg
РИА Новости

Прокуратура проверит жалобу на отсутствие льготных лекарств под Саратовом

12:00, 12 августа 2019
267
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Таблетки. Архивное фото
САРАТОВ, 12 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проведет проверку после жалобы жительницы города Балаково Саратовской области, которая с мая не может получить льготный препарат для больного ребенка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе прокуратуры области.
Ранее жительница Балаково Анастасия Ламзова написала в соцсети "ВКонтакте", что с мая не может получить для пятилетнего сына льготный противосудорожный препарат "Этосуксимид" ("Суксилеп"), который, как оказалось, не был закуплен региональным минздравом. Ламзова приложила ответ из областного минздрава, в котором сообщается, что ведомство неоднократно запрашивало у поставщиков "Этосуксимида" коммерческие предложения, но ответы не получило. Глава Балаково Роман Ирисов заявил, что после жалобы женщины обратится в прокуратуру.
Аптека
7 августа, 16:40РИА Новости
В Саратове онкобольной возместили покупку полагавшихся ей лекарств
"Прокуратура проведет проверку по сообщению о нарушении права несовершеннолетнего пациента на льготное лекарственное обеспечение", - заявили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ситуация с льготным лекарственным обеспечением в регионе оказалась в центре внимания после заявления президента Владимира Путина в ходе прямой линии 20 июня, что проверка в Саратовской области выявила склады с лекарствами, которые не поступают к потребителям. По словам Путина, во многих регионах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке, нет хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. В прокуратуре области заявляли, что проблема выявлена ведомством в 2018 году.
Губернатор Валерий Радаев после прямой линии отмечал, что из ситуации уже сделаны выводы. В областном минздраве указывали, что система льготного лекарственного обеспечения жителей полностью пересмотрена, теперь закупки идут штатно. При этом следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц областного минздрава и лечебных учреждений региона из-за проблем с льготным лекарственным обеспечением.
Симуляция плана лучевого лечения
9 августа, 13:48Радио
Лучше обнаружить, чем пропустить. Названы семь главных признаков рака
700010
Обсудить 1
Саратовская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Аптека
Исследование: россияне жалуются на сложности с покупкой лекарств
РИА
Новости
Пассажиры выходят из электробуса, следующего по маршруту № 73 в Москве
Автобусный парк в Митино перепрофилируют в электробусный
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата усомнилась в компетенции специалистов ФСС
Машина Следственного комитета РФ
В Москве нашли тело мужчины в чехле для спортинвентаря
Лента
новостей
Парк Зарядье
Москвичи рассказали, что хотели бы видеть в парках в День города
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Девочку, которая подожгла пятилетнюю подругу, воспитывает старшая сестра
Капкейки
В Роспотребнадзоре рассказали о дневной норме сахара для детей
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол России объяснил причины задержания Лондоном иранского танкера
Евгений Бунимович
Бунимович получил обращения от родителей задержанных на митинге подростков
Полиция
Пермский омбудсмен вступился за волонтеров, благоустроивших кладбище
Автомобиль полиции во Франции
Сотрудница сайта для взрослых во Франции помогла полиции задержать педофила
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью в Донецке
В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Более 1,5 тысячи москвичей протестируют систему электронного голосования
Самолет Ан-24
На Камчатке в кабине Ан-24 во время полета треснуло лобовое стекло
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Лента новостейМолния