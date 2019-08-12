Прокуратура проверит жалобу на отсутствие льготных лекарств под Саратовом

САРАТОВ, 12 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проведет проверку после жалобы жительницы города Балаково Саратовской области, которая с мая не может получить льготный препарат для больного ребенка, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе прокуратуры области.
Ранее жительница Балаково Анастасия Ламзова написала в соцсети "ВКонтакте", что с мая не может получить для пятилетнего сына льготный противосудорожный препарат "Этосуксимид" ("Суксилеп"), который, как оказалось, не был закуплен региональным минздравом. Ламзова приложила ответ из областного минздрава, в котором сообщается, что ведомство неоднократно запрашивало у поставщиков "Этосуксимида" коммерческие предложения, но ответы не получило. Глава Балаково Роман Ирисов заявил, что после жалобы женщины обратится в прокуратуру.
"Прокуратура проведет проверку по сообщению о нарушении права несовершеннолетнего пациента на льготное лекарственное обеспечение", - заявили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ситуация с льготным лекарственным обеспечением в регионе оказалась в центре внимания после заявления президента Владимира Путина в ходе прямой линии 20 июня, что проверка в Саратовской области выявила склады с лекарствами, которые не поступают к потребителям. По словам Путина, во многих регионах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке, нет хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона. В прокуратуре области заявляли, что проблема выявлена ведомством в 2018 году.
Губернатор Валерий Радаев после прямой линии отмечал, что из ситуации уже сделаны выводы. В областном минздраве указывали, что система льготного лекарственного обеспечения жителей полностью пересмотрена, теперь закупки идут штатно. При этом следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц областного минздрава и лечебных учреждений региона из-за проблем с льготным лекарственным обеспечением.