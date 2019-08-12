Исследование: россияне жалуются на сложности с покупкой лекарств

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Почти половина россиян жалуются на сложности с приобретением лекарств, в основном это связано с недостатком денег и отсутствием нужных препаратов в аптеках, свидетельствуют данные совместного исследования Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко и межотраслевого объединения "Фармпробег".

"В целом, 49% респондентов исследования указали на то, что испытывают сложности с приобретением лекарственных средств. Среди основных причин - отсутствие денежных средств на приобретение лекарств (55%) и отсутствие нужных препаратов (38%). Незначительный процент респондентов отметили фактор отсутствия аптек (5%) и недоступность привычного лекарства (2%)", - говорится в сообщении пресс-службы организаторов исследования.

При этом почти 60% респондентов заявили, что импортные препараты лучше, чем отечественные, уточнили в пресс-службе.