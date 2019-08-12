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РИА Новости

Исследование: россияне жалуются на сложности с покупкой лекарств

12:00, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоАптека
Аптека
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Аптека. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Почти половина россиян жалуются на сложности с приобретением лекарств, в основном это связано с недостатком денег и отсутствием нужных препаратов в аптеках, свидетельствуют данные совместного исследования Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко и межотраслевого объединения "Фармпробег".
"В целом, 49% респондентов исследования указали на то, что испытывают сложности с приобретением лекарственных средств. Среди основных причин - отсутствие денежных средств на приобретение лекарств (55%) и отсутствие нужных препаратов (38%). Незначительный процент респондентов отметили фактор отсутствия аптек (5%) и недоступность привычного лекарства (2%)", - говорится в сообщении пресс-службы организаторов исследования.
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При этом почти 60% респондентов заявили, что импортные препараты лучше, чем отечественные, уточнили в пресс-службе.
Исследование проводилось в 2019 году, в нем приняли участие 1237 россиян из разных регионов страны. Основной целью стало изучение отношения граждан к системе лекарственного обеспечения, пояснили в пресс-службе.
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