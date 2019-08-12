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РИА Новости

ВЦИОМ: большинство россиян выступили за увеличение надписей на продуктах

11:55, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичКондитерский отдел в супермаркете
Кондитерский отдел в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Большинство россиян убеждены в необходимости увеличить шрифт надписей на упаковках продуктов, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Россиянам предложили выбрать, с какой из предложенных точек зрения они согласны в большей степени: "Одни считают, что нужно указывать информацию о весе/объеме на упаковках продуктов более крупными, хорошо видными надписями, чем сейчас. Другие считают, что не нужно менять размер этих надписей. Третьи считают, что сейчас эти надписи слишком велики, надо уменьшить их размер".
Так, 66% респондентов ответили "нужно увеличить надписи", 29% считают, что "не нужно менять размер надписей", 4% опрошенных затруднились ответить и всего 1% считает, что надписи нужно уменьшить.
На вопрос "информацию о весе/объеме продуктов трудно или легко найти на упаковках продуктов?" около половины опрошенных ответили, что "на некоторых продуктах легко, на некоторых – трудно", 29% - "скорее легко", 26% - "скорее трудно", только 3% затруднились ответить.
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Согласно данным ВЦИОМ, чаще всего покупкой продуктов для семьи занимаются женщины (62%) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (53%), а также старше 60 лет (58%). Еще 40% опрошенных занимаются покупкой продуктов "наравне с другими членами семьи" (39%).
Кроме того, 72% респондентов отметили, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены, 14% не заметили таких изменений, 7% заявили, что не следят за изменениями.
Также россиянам предложили согласиться или не согласиться с утверждением "уменьшение веса или объема упаковок продуктов: организовано производителями продуктов". Как показал опрос, 74% россиян "скорее согласны" с этим, особенно распространена эта точка зрения среди молодых людей 25-34 лет (80%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (80%), 21% не согласен и лишь 5% затруднились с ответом.
При этом 38% респондентов видят инициаторами таких изменений магазины или торговые сети. Основные цели таких изменений большинство опрошенных заявили, что это "делается с целью обмануть покупателей" (65%).
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Согласно опросу, у большинства россиян изменение веса и объёма упаковок продуктов вызывает негативную реакцию (60%). Отмечается, что особенно сильное раздражение испытывают жители городов с населением в 500-900 тысяч (65%) и сел (64%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 августа 2019 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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