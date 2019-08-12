АТОР: поток иностранных туристов в Россию в первом полугодии вырос на 25%

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россию в первом полугодии 2019 года посетили около двух миллионов туристов, что почти на 25% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщает АТОР со ссылкой на анализ данных пограничной службы ФСБ.

"Статистика погранслужбы ФСБ фиксирует граждан, которые въезжают на территорию нашей страны с туристическими целями. Таких иностранцев в первом полугодии 2019 года оказалось около двух миллионов человек. Это почти на 25% больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года", - говорится в сообщении.

Лидирующее место в рейтинге иностранных гостей занимают туристы из Китая, число которых увеличилось более чем на 32% и достигло почти 592 тысячи человек. Самую активную динамику продемонстрировали испанские туристы - их стало больше на 54,8%. Далее следуют туристы из Индии (больше на 49,6%), Южной Кореи (рост на 45,3%), Италии (41,7%) и Франции (41%).

"Выросли все основные въездные рынки без исключения. Незначительный рост числа туристов в первом полугодии наблюдается даже для Великобритании и США - несмотря на то, что общее число въехавших в Россию американцев и англичан серьезно упало. Очевидно, что сокращение турпотока произошло за счет частных и деловых визитов, но не за счет туризма: интерес к России и здесь стабилен", - считают в АТОР.

При этом эксперты отмечают, что в этом году упал въездной поток из нескольких латиноамериканских стран, который в прошлом году вырос в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В первом полугодии 2019 года в Россию приехали на 18,5% меньше туристов из Бразилии, на 38% - из Аргентины, на 29,2% - из Колумбии, на 27% - из Уругвая, на 30,2% - из Боливии. Незначительно вырос лишь турпоток из Мексики (на 4,7%) и Чили (на 15,5%).