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РИА Новости

В администрации Южной Кореи заявили, что могут противостоять ракетам КНДР

11:54, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Петров / Перейти в фотобанкВид на Сеул
Вид на Сеул
© РИА Новости / Петров
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Вид на Сеул. Архивное фото
ТОКИО, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Южной Кореи могут противостоять ракетам малой дальности, которые в настоящее время испытывает КНДР, сообщил телеканал KBS со ссылкой на представителя южнокорейской президентской администрации.
"С помощью систем Patriot наши вооруженные силы могут вполне противостоять ракетам малой дальности Северной Кореи", - приводит KBS слова представителя офиса главы южнокорейского государства, не называя его имени.
По его словам, "вооружения, которые в настоящее время испытывает Северная Корея", есть и у Сеула.
"Мы на несколько ступеней опережаем Северную Корею. Сообщения о том, что мы отстаем в боеготовности, не соответствуют действительности", - заверил он.
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
11 августа, 00:15РИА Новости
Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
Ранее КНДР провела серию испытательных пусков ракет малой дальности, которые в Южной Корее оценили как баллистические, разработка которых Пхеньяном запрещена СБ ООН.
Северная Корея провела ракетные испытания в ответ на военные учения США и Южной Кореи по моделированию военных действий на Корейском полуострове.
Как заявил представитель южнокорейской президентской администрации, ожидается, что после окончания военных учений, рассчитанных до 20 августа, КНДР прекратит стрельбы и возобновит подготовку к переговорам с США о денуклеаризации на Корейском полуострове.
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Южная КореяКНДРВ мире
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