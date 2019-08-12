В администрации Южной Кореи заявили, что могут противостоять ракетам КНДР

ТОКИО, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Южной Кореи могут противостоять ракетам малой дальности, которые в настоящее время испытывает КНДР, сообщил телеканал Вооруженные силы Южной Кореи могут противостоять ракетам малой дальности, которые в настоящее время испытывает КНДР, сообщил телеканал KBS со ссылкой на представителя южнокорейской президентской администрации.

"С помощью систем Patriot наши вооруженные силы могут вполне противостоять ракетам малой дальности Северной Кореи", - приводит KBS слова представителя офиса главы южнокорейского государства, не называя его имени.

По его словам, "вооружения, которые в настоящее время испытывает Северная Корея", есть и у Сеула.

"Мы на несколько ступеней опережаем Северную Корею. Сообщения о том, что мы отстаем в боеготовности, не соответствуют действительности", - заверил он.

Ранее КНДР провела серию испытательных пусков ракет малой дальности, которые в Южной Корее оценили как баллистические, разработка которых Пхеньяном запрещена СБ ООН.

Северная Корея провела ракетные испытания в ответ на военные учения США и Южной Кореи по моделированию военных действий на Корейском полуострове.