Сергей Безруков рассказал в Сети о своей "необычной роли"

Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Сергей Безруков рассказал в Инстаграме, что сейчас работает над необычной ролью – озвучивает робота в детском фильме "РОБО".

"Озвучиваю детский фильм. Роль необычная. Робот. Отечественного детского кино не так много. А тут для семейного просмотра. И для детей, мне кажется, будет интересно. "РОБО", - написал актер.

Картина режиссера Сарика Андреасяна о дружбе и приключениях робота-спасателя А-112 и 12-летнего мальчика Мити, который мечтает рисовать комиксы о супергероях.

В фильме снимаются Мария Миронова, Владимир Вдовиченков, Константин Лавроненко и другие.