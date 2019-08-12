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РИА Новости
Культура

Сергей Безруков рассказал в Сети о своей "необычной роли"

12:21, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Сергей Безруков рассказал в Инстаграме, что сейчас работает над необычной ролью – озвучивает робота в детском фильме "РОБО".
"Озвучиваю детский фильм. Роль необычная. Робот. Отечественного детского кино не так много. А тут для семейного просмотра. И для детей, мне кажется, будет интересно. "РОБО", - написал актер.
Картина режиссера Сарика Андреасяна о дружбе и приключениях робота-спасателя А-112 и 12-летнего мальчика Мити, который мечтает рисовать комиксы о супергероях.
В фильме снимаются Мария Миронова, Владимир Вдовиченков, Константин Лавроненко и другие.
Премьера намечена на 12 декабря 2019 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыИнстаграмКонстантин ЛавроненкоМария МироноваСергей Безруков
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