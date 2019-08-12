Замглавы Хакасии опроверг информацию о конфликте с водителем

КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Константин Харисов в разговоре с РИА Новости опроверг информацию местных СМИ о якобы его конфликте с водителем и сообщил, что подал иск о клевете в отношении СМИ, распространившего информацию.

Ранее Агентство информационных сообщений со ссылкой на "достоверные источники в правительстве Хакасии" сообщило о якобы произошедшем во время выезда в Орджоникидзевский район конфликте Харисова с водителем, после которого тот высадил чиновника из автомобиля посреди степи и уехал.

"Информация, распространенная в отдельных СМИ и сети интернет, что у меня якобы был конфликт с водителем из-за хамского поведения, вследствие которого водитель выбросил меня из служебной машины, не соответствует действительности. То, что было про меня написано и размещено в публичном пространстве, - неправда, которая порочит мою честь и достоинство. Сегодня мною подано исковое заявление в суд на источник данной информации. Уверен, что распространители клеветы должны понести заслуженное наказание", - сказал Харисов РИА Новости.

"Иск подан в отношении АИС", - уточнил он.

Директор АИС в свою очередь сообщил РИА Новости, что издание готово к судебному процессу. "Знаю, меня друзья известили, что он в суд подает. Мне очень интересен этот процесс. История реальна, мы не стали бы давать фейки. Официально меня никто не извещал еще об этом. Мы уверены в достоверности опубликованной нами информации", - сообщил РИА Новости директор ООО "АИС" Александр Бортников.