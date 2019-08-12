Водитель замглавы Хакасии назвал сообщения о конфликте с шефом "подставой"

КРАСНОЯРСК, 12 авг — РИА Новости. Водитель исполняющего обязанности замглавы Хакасии Константина Харисова Александр Симаков в разговоре с РИА Новости опроверг сообщения о конфликте со своим шефом.

Ранее Агентство информационных сообщений со ссылкой на "достоверные источники в правительстве Хакасии" сообщило, что во время поездки в Орджоникидзевский район между Симаковым и Харисовым якобы произошел конфликт, после которого водитель высадил чиновника из машины посреди степи и уехал.

Как рассказал Симаков РИА Новости, Харисов — "человек неконфликтный и воспитанный".

"От него никогда не было матов, ничего. В данной ситуации все это неправда, это подстава чистой воды. Меня подставляют по этому поводу и Константина Нурфоязовича тоже", — сказал Симаков.

Ранее и сам Харисов опроверг сообщения о конфликтной ситуации.

"Информация, распространенная в отдельных СМИ и сети интернет, что у меня якобы был конфликт с водителем из-за хамского поведения, вследствие которого водитель выбросил меня из служебной машины, не соответствует действительности. То, что было про меня написано и размещено в публичном пространстве, — неправда, которая порочит мою честь и достоинство. Сегодня мною подано исковое заявление в суд на источник данной информации. Уверен, что распространители клеветы должны понести заслуженное наказание", — сказал Харисов РИА Новости.

Он уточнил, что подал иск против АИС.