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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье заработали первые тактильные светофоры

11:46, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСветофор
Светофор
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В городском округе Богородское Московской области на потенциально опасных дорожных переходах установлены первые в регионе тактильные светофоры, сообщает пресс-служба Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Сам светофор представляет собой тактильное покрытие для слабовидящих людей на тротуаре перед переходом, дополнительно оборудованное светодиодами, которые дублируют основной сигнал пешеходного светофора. Система установлена в городе Ногинске возле школы N21 на улице Климова и на пересечении улиц Советская и Трудовая", - говорится в сообщении пресс-службы.
По словам пресс-службы ведомства, установленные тактильные светофоры позволят ликвидировать наезды на пешеходов в тёмное время суток, снизить количество ДТП с участием пешеходов, переходящих проезжую часть на запрещающий сигнал светофора из-за невнимательности или использования мобильного телефонов.
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