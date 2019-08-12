В Подмосковье заработали первые тактильные светофоры

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В городском округе Богородское Московской области на потенциально опасных дорожных переходах установлены первые в регионе тактильные светофоры, сообщает пресс-служба Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Сам светофор представляет собой тактильное покрытие для слабовидящих людей на тротуаре перед переходом, дополнительно оборудованное светодиодами, которые дублируют основной сигнал пешеходного светофора. Система установлена в городе Ногинске возле школы N21 на улице Климова и на пересечении улиц Советская и Трудовая", - говорится в сообщении пресс-службы.