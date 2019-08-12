СМИ: из аэропорта Гонконга отменили все вылеты из-за акции протеста

ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Все рейсы на вылет и прилет в международном аэропорту Гонконга отменены из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые оккупировали аэропорт, сообщает газета Все рейсы на вылет и прилет в международном аэропорту Гонконга отменены из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые оккупировали аэропорт, сообщает газета South China Morning Post

Как пишет издание, администрация аэропорта распорядилась отменить все рейсы до конца дня после того, как тысячи антиправительственных демонстрантов оккупировали здание.

Самолетам, которые уже в воздухе, разрешат осуществить посадку, пишет газета.

Аэропорт Гонконга, который является одним из самых загруженным в мире, в день обсуживает около 800 рейсов. Фактическая приостановка его работы скажется на планах десятков тысяч пассажиров.

Объявление об отмене рейсов было сделано после того, как сотни демонстрантов заполонили зал вылетов, в то время как еще тысячи продолжают сидячую акцию протеста в зале прилетов, которая длится уже почти 72 часа.

Хаос не ограничился залами прилетов и вылетов, по словам очевидцев, дороги, ведущие в аэропорт, также парализованы, все больше и больше демонстрантов направляются в сторону аэропорта.

После очередных ожесточенных столкновений, которые произошли на минувших выходных между правоохранителями и противниками законопроекта об экстрадиции, протестующие начали призывать людей присоединиться к демонстрациям, чтобы показать свое недовольство действиями сотрудников полиции.