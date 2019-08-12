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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму отменить нельзя, заявили в ЦИК

11:38, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота ЦИК РФ
Работа ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму выборы отменить нельзя, согласно закону они пройдут в единый день голосования, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя письмо на имя главы ЦИК одного из не зарегистрированных кандидатов в МГД с предложением отменить выборы и перенести их на конец осени.
"Просто так день голосования не переносят. Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября", - сказала Гришина.
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Выборы в МосгордумуМайя ГришинаЦИК РФМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
И не будет. Что может предложить любая оппозиция Путину, кроме сдачи с потрохами американцам?
12 августа, 12:27
Сарра Прост
71300040
"...комментируя письмо на имя главы ЦИК одного из незарегистрированных кандидатов..." - Он ошибся адресом! Хотел, конечно, написать в Вашингтон...
12 августа, 12:02
иеромонах Макарий
62500038
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