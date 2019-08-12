Выборы в Мосгордуму отменить нельзя, заявили в ЦИК

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму выборы отменить нельзя, согласно закону они пройдут в единый день голосования, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя письмо на имя главы ЦИК одного из не зарегистрированных кандидатов в МГД с предложением отменить выборы и перенести их на конец осени.