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РИА Новости

Эксперт оценил вероятность покупки Турцией Су-35

11:37, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкСу-35
Су-35
© РИА Новости / Антон Балашов
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Су-35. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Контракт на поставку Турции российских истребителей Су-35 вполне реален, Анкара могла бы закупить несколько десятков таких самолетов, заявил в понедельник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Об интересе Турции к российским истребителям поколения 4++ написала местная газета Yeni Şafak со ссылкой на военный источник. По ее информации, заинтересованные ведомства оценят российское предложение и, в случае положительного решения, дадут старт переговорам.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
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"Долгосрочно и взаимовыгодно". Эксперт об интересе Турции к Су-35Турция рассматривает предложение РФ о закупке Су-35, сообщают СМИ. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары может еще больше укрепиться, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.
"Эта сделка вполне вероятна. Очевидно, что речь может идти о нескольких десятках таких машин, точное число определится по итогам переговоров", - сказал Коротченко.
Основной вопрос, по его словам, - где Турция будет брать деньги.
"Возможен вариант, аналогичный закупке С-400, когда часть контракта была оплачена за счет российского кредита", - полагает собеседник агентства.
Эксперт отметил, что новая сделка вызовет недовольство у США, однако позитивный опыт поставок систем ПВО С-400 дает надежду на то, что Анкара не поддастся угрозам Вашингтона.
Несмотря на то, что Су-35, в отличие от американского F-35, не является истребителем пятого поколения, он отвечает требованиям ВВС Турции, полагает глава ЦАМТО.
"Это отличный самолет поколения 4 ++, обладающий широким спектром управляемых вооружений. Турции нужно думать, прежде всего, об усилении военного потенциала, и Су-35 ей такое качество даст. За исключением внутрифюзеляжного размещения ракет и крейсерского сверхзвукового режима полета, Су-35 обладает всеми качествами истребителя пятого поколения", - отметил Коротченко.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
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Авиаэксперт: турки могут учесть, что каждый Су-35 в бою стоит пяти F-35Вместо американских F-35 Россия готова поставить Турции свои многофункциональные истребители Су-35. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik сравнил американский и российский самолеты.
Как заявил ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов, Москва готова продать Анкаре Су-35, если та пожелает. Президент Реджеп Эрдоган со своей стороны сообщил, что если США откажутся продать Турции F-35 в ответ на закупку С-400, она будет искать подобную технику "в другом месте".
Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.
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Игорь КоротченкоС-400 «Триумф»РостехСу-35ТурцияРоссияВ мире
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