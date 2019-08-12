Суд признал виновными "черных копателей", проводивших раскопки в Якутии

ЯКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Суд признал виновными двух "черных копателей", проводивших раскопки в вымершем от оспы городе Зашиверск Оймяконского района Якутии, сообщает пресс-служба департамента по охране объектов культурного наследия в республике.
В Оймяконском районе Якутии состоялся суд над "черными копателями", которые признались, что с помощью металлоискателя вели археологические раскопки на территории заброшенного города Зашиверск, большинство жителей которого погибли от эпидемии черной оспы.
По мнению ученых, в случае высвобождения вируса из древних захоронений существует опасность вспышки страшной болезни.
"Черных копателей" выявили 16 июля сотрудники полиции и государственного экологического надзора Момской инспекции охраны природы. В отношении мужчин были составлены протоколы об административном правонарушении.
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Отмечается, что Оймяконский районный суд Якутии, руководствуясь КоАП РФ, признал мужчин виновными в незаконных археологических раскопках.
Город Зашиверск на реке Индигирке за полярным кругом в Якутии в 1639 году основали русские казаки. Шиверы – каменные пороги, первое зимовье казаки построили ниже по течению. Город был расположен на перекрестке водных и сухопутных путей Якутско-Колымского тракта. После эпидемии оспы к 1880-м годам Зашиверск прекратил существование. Сейчас он остался только на географических картах.