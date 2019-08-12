Суд признал виновными "черных копателей", проводивших раскопки в Якутии

ЯКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Суд признал виновными двух "черных копателей", проводивших раскопки в вымершем от оспы городе Зашиверск Оймяконского района Якутии, сообщает пресс-служба департамента по охране объектов культурного наследия в республике.

В Оймяконском районе Якутии состоялся суд над "черными копателями", которые признались, что с помощью металлоискателя вели археологические раскопки на территории заброшенного города Зашиверск, большинство жителей которого погибли от эпидемии черной оспы.

По мнению ученых, в случае высвобождения вируса из древних захоронений существует опасность вспышки страшной болезни.

"Черных копателей" выявили 16 июля сотрудники полиции и государственного экологического надзора Момской инспекции охраны природы. В отношении мужчин были составлены протоколы об административном правонарушении.

Отмечается, что Оймяконский районный суд Якутии, руководствуясь КоАП РФ, признал мужчин виновными в незаконных археологических раскопках.