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РИА Новости

России и Ирану важно "сверять часы" в условиях санкций, заявил Медведев

11:34, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ТУРКМЕНБАШИ, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий  Медведев назвал свою  встречу с  вице-президентом  Ирана Эсхаком  Джахангери  на полях первого  Каспийского экономического  форума хорошей  возможностью "сверить  часы"  для  двух  стран,  находящихся  условиях  санкционного давления.   
"Мы приветствуем  такие  мероприятия, как этот саммит. Мы имеем хорошую возможность "сверить  часы". Это важно, особенно имея в  виду, что наши страны в настоящий момент реализуют важные программы развития и в то же время  находятся в не самой благоприятной  внешнеполитической конъюнктуре", - сказал он на встрече с Джахангери. 
Как отметил Медведев,  "даже несмотря на санкционное давление, мы развиваемся, и эта встреча - возможность обменяться соображениями о том, какие компоненты в сотрудничестве нас еще нужно усилить или продвинуть".
"В последний раз мы в Сочи встречались. Было немножко  прохладней, но здесь тоже хорошо", - с улыбкой заметил российский премьер.
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В свою очередь иранский вице-президент согласился, что подобные форумы -  это хорошая возможность обсудить вопросы двусторонних отношений. Он также поддержал высказанный Медведевым в ходе его выступления на форуме тезис о том, что страны региона, помимо развития экономического сотрудничества, должны обращать внимание на экологическую ситуацию в Каспийском море.
"Я так понял, что второй раунд этого экономического форума пройдет в России. Я думаю, там нам удастся договориться о более важных решениях",- добавил Джахангери.
Ранее в ходе своего выступления на форуме Медведев предложил провести второй Каспийский экономический форум в Астрахани.
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Каспийский экономический форумСанкции в отношении РоссииДмитрий МедведевРоссияИранЭкономика
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