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РИА Новости
Война в Сирии

Турция настаивает на зоне безопасности в Сирии шириной 30-40 километров

11:28, 12 августа 2019
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© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Турция настаивает на зоне безопасности в Сирии шириной 30-40 километров и ждет шагов США в этом направлении, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
"Зона безопасности в Сирии должна простираться от границы Турции на 30-40 километров вглубь (сирийской территории). Мы ожидаем (от США) шагов именно в данном направлении", - сказал Акар в эфире телеканала NTV.
Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус
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США и Турция создадут оперативный центр по зоне безопасности в Сирии
По его словам, Турция готова действовать самостоятельно при создании зоны безопасности. "У нас есть альтернативные планы В и С", - добавил министр.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое министерство обороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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