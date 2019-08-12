Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото

Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

© AP Photo / Vadim Ghirda Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Турция настаивает на зоне безопасности в Сирии шириной 30-40 километров и ждет шагов США в этом направлении, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

"Зона безопасности в Сирии должна простираться от границы Турции на 30-40 километров вглубь (сирийской территории). Мы ожидаем (от США) шагов именно в данном направлении", - сказал Акар в эфире телеканала NTV

По его словам, Турция готова действовать самостоятельно при создании зоны безопасности. "У нас есть альтернативные планы В и С", - добавил министр.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое министерство обороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.