Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП в Курганской области

Утром в субботу опрокинулся рейсовый автобус, следовавший маршрутом Курган-Целинное. В автобусе находились 47 человек. Погибших нет. По данным властей, автобус вез группу курганских туристов отдыхать на выходные на озеро Узково.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Водитель автобуса задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД, установлено, что ДТП произошло из-за технической неисправности, а именно выхода из строя рулевого управления. По информации ведомства, в аварии пострадали пять пассажиров, в том числе ребенок 2007 года рождения, все они доставлены в больницы Кургана.