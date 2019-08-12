Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрывов под Ачинском

АЧИНСК, 12 авг - РИА Новости. Четверых пострадавших от взрывов на военном полигоне под Ачинском и госпитализированных в Ачинскую центральную районную больницу могут выписать до конца недели, сообщил журналистам заместитель главного врача Шухрат Тонготоров.

"На данный момент в стационарных отделениях остаются четыре человека... На этой неделе всех будем выписывать", - сказал он.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. От взрывов пострадали 32 человека, один человек погиб. Пожар потушен.