Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей, страдающих от ожирения

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Больше всего детей, страдающих ожирением, зарегистрировано в Ульяновской, Орловской и Рязанской областях, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

"Зарегистрировано больных с ожирением детей от 0 до 14 лет на 100 тысяч детского населения: Ульяновская область - 2904,3, Орловская область – 2459,9, Рязанская область - 2287", - говорится в сборнике.

Меньше всего детей страдает от ожирения в Чеченской республике, Севастополе и Приморском крае, отмечается в сборнике.