Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
"Особенно это касается севера Архангельской области и восточных районов Карелии", —уточнила она.
При этом, по словам синоптика, в европейской части России ожидаются более благоприятные погодные условия.
Так, дневная температура может достигать 22-26 градусов тепла, а ночная не должна опускаться ниже 15 градусов.