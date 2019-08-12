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РИА Новости

Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые

11:24, 12 августа 2019
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© J.Davelaar 2018Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
© J.Davelaar 2018
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ученые, работающие с телескопом Кека на Гавайских островах, зафиксировали мощную вспышку в окрестностях сверхмассивной черной дыры Sgr A* в центре Галактики. Она могла разорвать на части звезду или поглотить большое количество материи в конце мая, сообщил известный астроном Фил Плейт.

"Сейчас у нас есть две гипотезы. С одной стороны, Sgr A* могла вырвать и поглотить часть материи звезды S0-2, сблизившейся с ней в мае прошлого года. С другой, мы не исключаем того, что в этот момент дыру достигла часть облака газа G2, которое подошло к ней на опасное расстояние пять лет назад", — заявил Тун До (Tuan Do), астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США).

В центре Млечного Пути и, предположительно, всех остальных галактик Вселенной "обитает" необычно крупная черная дыра. В нашем случае она примерно в четыре миллиона раз тяжелее Солнца и расположена на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли.
Эту черную дыру, которую астрономы называют Sgr A*, окружают десятки звезд и несколько крупных облаков газа, периодически сближающихся и проходящих на опасном расстоянии от нее.
Изображение черной дыры центра галактики M87 полученное с помощью телескопа Event Horizon
12 апреля, 11:11РИА Новости
Тень пустоты: почему ученые пока не увидели черную дыру в центре Галактики
Яркие примеры этого — звезда S0-2, открытая астрономами почти два десятилетия назад, и облако газа G2, обнаруженное немецким астрономом Райнхардом Генцелем в 2011 году. Оба объекта пролетели относительно недавно на рекордно малом расстоянии от горизонта событий, и астрономы предполагали, что эти пролеты должны были сопровождаться мощным фейерверком или даже гибелью и того и другого кандидата на роль "обеда" черной дыры.
Подобный исход событий интересовал астрофизиков по одной простой причине: Sgr A*, в отличие от многих других сверхмассивных черных дыр, находится в "спячке" и не проявляет особых признаков активности. Поглощение звезды или облака газа, как надеялись исследователи, должно было пробудить ее и дать им первую возможность детально изучить структуру выбросов черной дыры и то, как она поглощает материю.
Этим надеждам, как считали раньше астрономы, не было суждено сбыться. Первые наблюдения за рандеву Sgr A* со звездой и облаком газа показали, что оба объекта пережили сближение и не были уничтожены черной дырой. Более того, ученые не зафиксировали никаких вспышек и других намеков на потерю значительной части массы.
Ситуация, по словам Фила Плейта, резко изменилась в середине мая этого года, когда До и его коллеги, работавшие с телескопом Кека, установленным на горе Мауна-Кеа на Гавайях, начали фиксировать очень большие и быстрые вариации в силе инфракрасного свечения Sgr A*. В некоторых случаях ее яркость повышалась в 75 раз за несколько часов, а потом так же быстро падала.
Как объясняет астрофизик, большую часть тепла и света, исходящего от черной дыры, поглощает толстая "шуба" из пыли и газа, окружающего центр Галактики, поэтому эти сдвиги говорили о резких изменениях в поведении Sgr A* и ее возможном пробуждении.

"Вариации в яркости свечения говорят о том, что количество газа, падающего на горизонт событий, заметно и очень быстро меняется. Что именно порождает эти флуктуации, мы пока не знаем, как и не можем сказать, как долго продлится это пробуждение черной дыры", — продолжает До.

Сила этого свечения продолжала расти по конец мая этого года, однако о дальнейших изменениях в поведении черной дыры астрономы пока не могут сказать по одной очень "земной" причине.
Дело в том, что ученые уже почти два месяца не имеют физического доступа к телескопам из-за того, что протестующие религиозные активисты перекрыли главную дорогу к обсерваториям, пытаясь остановить строительство 30-метрового мегателескопа TMT на вершине "священной горы".
Так художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США
11 июля, 12:33РИА Новости
Ученые начнут постройку крупнейшего телескопа мира на следующей неделе
В прошлую пятницу власти Гавайских островов нашли общий язык с активистами и договорились, что те позволят астрономам возобновить работу в самое ближайшее время, не блокируя альтернативные пути подъезда к вершине Мауна-Кеа.
Быстрое восстановление работы телескопа Кека и его "соседей", как объяснил До, критически важно для астрономов, так как за центром Галактики, в силу особенностей орбиты Земли, они могут наблюдать далеко не всегда.
По его словам, у ученых осталось лишь несколько недель до того, как Sgr A* скроется за "горизонтом" и они до начала следующего года потеряют возможность наблюдать за ее пробуждением. Это может стать невосполнимой потерей для науки, заключил исследователь.
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Чёрные дыры
20 апреля, 12:00
701221645
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астрофизикаКосмосчерная дыраКосмос - РИА НаукаГавайиСШАРИА Наука
Популярные комментарии
по факту, это событие произошло 25 тысяч лет тому назад. неактуально, как-то)))))))
12 августа, 12:20
SFSergio Fatof
2491003
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