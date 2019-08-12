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РИА Новости
Культура

Тейлор Свифт анонсировала выход новой песни

11:22, 12 августа 2019
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© AFP 2019 / Robyn BeckАмериканская певица Тейлор Свифт на 58-й Annual Grammy Awards в Лос-Анджелесе
Американская певица Тейлор Свифт на 58-й Annual Grammy Awards в Лос-Анджелесе
© AFP 2019 / Robyn Beck
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На церемонии вручения Teen Choice Awards ("Выбор подростков") Тейлор Свифт заявила, что 16 августа выйдет ее новая песня Lover, сообщает Entertainment Weekly.
Новый, седьмой альбом (он тоже называется Lover) певица выпустит 23 августа. Она уже опубликовала некоторые треки из него: You Need to Calm Down, The Archer и Me!
Всего на диске будет 16 песен, рекордное количество для Свифт.
В июне она выложила в Инстаграме обложку нового альбома. По словам певицы, новая пластинка получилась очень романтичной.
"Думаю, романтизм можно найти и в одиночестве, и в печали, и в переживании трудных периодов жизни. В этой пластинке я смотрю на все вокруг с позиции романтика", - пояснила артистка.
Ранее стало известно, что Тейлор Свифт наряду с Арианой Гранде возглавили список номинантов на MTV Music Awards (у каждой по 10 номинаций). Вручение премий состоится 26 августа.
Певица Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards
7 августа, 20:34Культура
Тейлор Свифт выступит на ежегодной церемонии MTV Music Awards
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