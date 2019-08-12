Тейлор Свифт анонсировала выход новой песни

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На церемонии вручения Teen Choice Awards ("Выбор подростков") Тейлор Свифт заявила, что 16 августа выйдет ее новая песня Lover, . На церемонии вручения Teen Choice Awards ("Выбор подростков") Тейлор Свифт заявила, что 16 августа выйдет ее новая песня Lover, сообщает Entertainment Weekly.

Новый, седьмой альбом (он тоже называется Lover) певица выпустит 23 августа. Она уже опубликовала некоторые треки из него: You Need to Calm Down, The Archer и Me!

Всего на диске будет 16 песен, рекордное количество для Свифт.

В июне она выложила в Инстаграме обложку нового альбома. По словам певицы, новая пластинка получилась очень романтичной.

"Думаю, романтизм можно найти и в одиночестве, и в печали, и в переживании трудных периодов жизни. В этой пластинке я смотрю на все вокруг с позиции романтика", - пояснила артистка.